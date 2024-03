Rota das Adegas em Atouguia é um exemplo da força do associativismo em Ourém

A 19ª edição da Rota das Adegas de Atouguia juntou mais de duas centenas de pessoas nas ruas da freguesia do concelho de Ourém num clima de festa e boa disposição. O evento decorreu no dia 24 de Fevereiro e contou com a visita a 15 adegas e com a animação musical do Grupo de Concertinas da Barrenta. A iniciativa terminou com um jantar de convívio no salão da igreja da freguesia.

Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, falou a O MIRANTE sobre a importância do associativismo para a dinâmica cultural do concelho. “Este tipo de iniciativas é muito importante para dar vida às freguesias do concelho. O associativismo é uma das grandes riquezas que o concelho tem. As associações são a alma das freguesias e as autarquias devem procurar apoiar para que possam continuar as suas tradições”, afirmou o autarca. “Além da rota das adegas proporcionar o convívio, é uma tradição que deve ser preservada porque dá a conhecer a produção vinícola da nossa região”, acrescentou Luís Albuquerque.

António Ferreira e José Manuel Amaro são produtores e proprietários de adegas que herdaram dos pais. António Ferreira dedica-se à produção de vinho branco, tinto e abafado enquanto José Manuel Amaro produz apenas vinho tinto. António Ferreira herdou a adega e as vinhas do pai e do sogro há 35 anos. José Amaro dedica-se à actividade há seis anos quando o pai deixou de ter capacidade para seguir com a produção.

Apesar de defenderem que é importante manter viva a tradição lamentam que não haja interesse por parte dos mais novos na produção vinícola. Com tristeza afirmam não acreditar no futuro de tradições como a Rota das Adegas de Atouguia pela falta de interesse da população. Questionados sobre o segredo para a produção de um bom vinho caseiro, acreditam que o rigor, qualidade dos equipamentos e das uvas são os factores mais determinantes. No entanto, em jeito de brincadeira, desmentem a ideia de que o vinho caseiro não dá ressaca. “Tudo o que tem álcool dá ressaca. O truque é saber beber”, avisa António Ferreira.

António Ferreira e a esposa, Rosa Ferreira, afirmam que vão continuando a produção pelo gosto e pelo prazer que dá fazer a vindima. “Costumamos reunir cerca de 16 a 18 pessoas, amigos e família. Leva o dia todo mas é divertido e não nos custa muito” explica Rosa Ferreira. José Manuel Amaro afirma que é sempre um dia difícil, a todos os níveis. “É muito duro. Por norma somos cerca de 30 pessoas e o trabalho fica feito de manhã. A tarde fica reservada para almoçar e conviver. Mas é muito exigente fisicamente”, diz. Sobre a actividade, José Manuel Amaro lamenta os elevados custos associados e a falta de partilha e convívio entre produtores da freguesia. “Há várias adegas e muitos produtores em Atouguia. Antigamente ainda se juntavam a debater ideias mas hoje isso não existe. Está cada um no seu canto”, lamenta.