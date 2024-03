ASASC premeia montras de Natal

25 comerciantes participaram no concurso de montras de Natal promovido pela Associação Social Amigos de Samora Correia. Entrega dos prémios vai decorrer no Centro Cultural da cidade e assinala o nono aniversário da associação.

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) vai entregar os prémios do Concurso de Montras de Natal no Comércio local de 2023, na celebração do nono aniversário da associação.

O concurso, organizado em parceria com a Junta de Freguesia de Samora Correia e a Câmara Municipal de Benavente, contou com 25 espaços comerciais de Samora Correia e Porto Alto.

A montra vencedora foi a da Arte & Chic, espaço dedicado a noivos e acompanhantes na Avenida O Século, em Samora Correia. O júri teve em conta o cuidado, apresentação e a ligação dos personagens ao tema do Natal.

Numa decisão difícil dada a qualidade dos espaços concorrentes, o júri atribuiu ainda duas menções honrosas às lojas Espaços Únicos e EMERALD, ambas dedicadas à arquitectura e decoração de interiores com lojas no Porto Alto.

Os premiados irão receber os galardões da ASASC e espaços de divulgação dos seus negócios nos órgãos de comunicação regionais.

O vencedor irá ter a projecção do seu espaço no painel electrónico instalado na entrada de Samora Correia numa oferta de uma empresa local.

A cerimónia de entrega dos prémios vai decorrer no sábado, 16 de Março, às 21h00, no Centro Cultural de Samora Correia.