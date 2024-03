A freguesia de Monsanto, no concelho de Alcanena, é a Capital do Tordo, e a edição deste ano do festival, que decorre no edifício do mercado, é a quinta.

Festival Gastronómico do Tordo no próximo fim de semana

A Junta de Freguesia de Monsanto, no concelho de Alcanena, em parceria com o Clube Amador de Caça e Pesca de Monsanto e a Comissão de Festas, vai realizar o V Festival Gastronómico do Tordo, nos próximos dias 16 e 17 de Março, sábado e domingo,no edifício do mercado de Monsanto.

A abertura do festival, no sábado é às seis da tarde e os jantares começam a ser servidos uma hora e meia mais tarde. A animação musical do recinto começa às dez da noite com uma "Noite Remember". No domingo são servidos almoços a partir do meio dia, ao som da música popular do acordeonista Nelson Martins. às duas e meia da tarde tem início o torneio de sueca, para os inscritos naquele actividade.

O Festival Gastronómico do Tordo, tem também uma mostra de produtos locais da freguesia e é algo ímpar a nível nacional. Monsanto está registada como freguesia Capital do Tordo, desde 16 de Janeiro de 2019, no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.