Quinta edição do Festival Gastronómico do Tordo em Monsanto

A Junta de Freguesia de Monsanto, em parceria com o Clube Amador de Caça e Pesca de Monsanto e Comissão de Festas, vai realizar a quinta edição do Festival Gastronómico do Tordo, nos dias 16 e 17 de Março de 2024, no edifício do mercado de Monsanto.

O Festival Gastronómico do Tordo, além da mostra de produtos locais da freguesia, é um evento ímpar, a nível nacional, no que toca à confecção do tordo. O evento pretende potenciar o turismo e gastronomia da região e promover o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros onde a freguesia rural está inserida, e que, regra geral abunda de tordos.