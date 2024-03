Exposição de Cartins para ver até 15 de Abril

Até 15 de Abril vai poder ser visitada a exposição de pintura “Silêncio” de Cartins, nome artístico de Carlos Martins, na sede da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira.

O autor, de 27 anos e natural de Santarém, apresenta pinturas feitas a óleo em suporte de cartão e emolduradas, com inspiração naquilo que vê e nas suas experiências de vida: “Gosto de me entregar a cada obra de uma maneira diferente, tentando passar para o cartão todas as emoções que sinto ao pintar.”. No cartaz que publicita a exposição o artista incluiu a frase “Eu sinto tudo ao mesmo tempo que não sinto nada”.