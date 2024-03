FeirOurém 2024 pretende ser montra de prestígio e plataforma de oportunidades

Mais do que uma feira, a FeirOurém pretende funcionar como um encontro de visões, uma concertação de colectividades e agentes impulsionadores da economia do concelho.

Mariza, Calema, José Malhoa, Quinta do Bill e Função Públika estão entre os artistas convidados para a FeirOurém de 2024, num programa que também envolve protagonistas e colectividades locais. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, afirmou que “a FeirOurém se distingue como uma montra de prestígio e uma plataforma de oportunidades ímpares para os agentes económicos locais, regionais e nacionais. Mais do que uma feira, o certame apresenta-se como um encontro de visões, uma concertação de colectividades e agentes impulsionadores da economia que enriquecem o nosso tecido empresarial”, disse.

Dentro do perímetro compreendido, mas na área exterior, serão instalados quatro restaurantes, uma área de Street Food, oito bares, expositores de automóveis e máquinas agrícolas, diversões, entre outros. A novidade deste ano será uma tenda direccionada ao Shrines of Europe, com o intuito de realizar um conjunto de actividades de música e artesanato, que juntam a cultura de diversos países.

O interior do Centro Municipal de Exposições acolhe os espaços dedicados aos expositores de actividade económica, bem como ao Mundo Rural, composto por bancas ecorurais e de venda de produtos locais e regionais, ocupando uma área de cerca de 1800 metros quadrados. A edição de 2024 da FeirOurém acolherá cerca de 90 stands interiores e exteriores. À semelhança de anos anteriores, no dia 20 de Junho, data em que se comemora o Dia da Cidade e é feriado municipal, decorrem as cerimónias protocolares e a tradicional sardinhada. A entrada é gratuita, com bilheteira apenas para alguns espectáculos.