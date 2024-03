Festas de Abrantes voltam em Junho com muitas novidades

Apresentação do programa decorreu na sexta-feira, 15 de Março. Palco dos Nossos, destinado às bandas do concelho, é a principal novidade. Festividades decorrem entre os dias 7 e 15 de Junho.

O Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, acompanhado pelo vereador Luís Dias e pela Chefe de Divisão da Cultura, Anabela Diogo, apresentaram esta sexta-feira, 15 de Março, o programa das Festas de Abrantes 2024. O Palco dos Nossos é a principal novidade. Localizado na Praça Raimundo Soares, o palco vai receber sete bandas do concelho e um espetáculo infantil. Outra novidade é o Largo das Artes, no Largo João de Deus, que contará com actuações dos alunos dos cursos de música, dança e teatro da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, todos os dias, entre as 17h00 e as 18h30.

David Carreira, The Gift, Sara Correia, Jorge Guerreiro, Cais Sodré Funk Connection, David Antunes & Midnight Band, Carlão e Tony Carreira são os cabeças de cartaz das Festas de Abrantes 2024. O programa conta ainda com actividades desportivas, espaços infantis e artesanato. Manuel Valamatos definiu o programa como “simpático e arrojado, com o objectivo de garantir atractividade e diversão à população”.