Vila Franca de Xira quer distinguir-se pela mística popular

O concelho de Vila Franca de Xira é diferente de todos os outros na Área Metropolitana de Lisboa e o município diz não ter receio de apostar mais forte nos elementos identitários para promover a cultura local, tradições e captar turistas e visitantes, incluindo através da tauromaquia. É aquilo a que o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, chamou de promoção da “mística vilafranquense” na tarde de quinta-feira, 7 de Março, durante a apresentação da iniciativa Do Campo à Praça, que a partir de 16 de Março vai reunir nas ruas da cidade eventos tradicionais, religiosos, populares e taurinos, incluindo uma Gala Equestre, no ano em que a escola de toureio José Falcão celebra 40 anos.

A iniciativa Do Campo à Praça tem um programa para todos os gostos arrancando com a Semana da Cultura Tauromáquica, organizada com o Clube Taurino Vilafranquense e que terá como destaque a apresentação de um livro sobre a vida do matador José Falcão, agendada para terça-feira, 19 de Março, às 21h30 no Clube Vilafranquense. A semana incluirá momentos de flamenco, exposições de pintura, momentos gastronómicos e colóquios, incluindo sobre a “Anatomia de um toiro de lide” no dia 21 de Março, às 21h30 no Clube Vilafranquense, e “Festa e Comunhão”, no mesmo local, dia 20 de Março à mesma hora.

Para 6 de Abril está agendado um almoço de angariação de fundos para vestir o novilheiro da Escola José Falcão, Gonçalo Alves, com um novo traje de luces, na tertúlia O Mata Cavalos. Uma das novidades é a realização de uma gala equestre na Quinta da Boa Vista, em Vila Franca de Xira, que será “uma nova experiência” com que a câmara municipal espera captar mais visitantes. Está agendada para 21 de Abril, das 09h00 às 13h00.

Feira das Tertúlias regressa de 3 a 5 de Maio

Depois de cinco edições com balanço positivo, a Feira das Tertúlias está de volta ao largo dos forcados e praça de toiros Palha Blanco entre os dias 3 e 5 de Maio com encontro de tertúlias ibéricas, largada de toiros, exposições, concertos, diversões e tasquinhas. “Este ano vamos entrar dentro do recinto do Cevadeiro para termos mais espaço. Estamos a convidar os restaurantes de VFX que queiram estar presentes na modalidade de street food e estamos a ter boa adesão”, afirmou Guilherme Nunes, presidente da Associação das Tertúlias Tauromáquicas de Vila Franca de Xira. O responsável diz estar a receber “muita vontade e receptividade” das tertúlias em torno do evento. “Mostra que as tertúlias estão vivas, dinâmicas e vão estar em grande número neste evento”, afirmou. O Colete Encarnado, a festa maior do concelho, realiza-se a 4, 5 e 6 de Julho. Nesses dias a câmara vai voltar a disponibilizar autocarros gratuitos e tudo aponta para que os concertos voltem a manter-se no parque urbano do Cevadeiro.