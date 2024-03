Festival Internacional de Cinema de Santarém vai chegar a novos locais

A 17ª edição do Festival Internacional de Cinema de Santarém conta com o envolvimento dos municípios de Almeirim e Alpiarça e vai contar com parceiros da área dos media à escala nacional.

O Festival Internacional de Cinema de Santarém (FICS) vai ter a sua 17ª edição entre os dias 15 e 19 de Maio. A organização do evento tem como parceiros o município de Santarém, assim como a União de Freguesias da Cidade de Santarém, sendo uma das novidades este ano o envolvimento também dos municípios de Alpiarça e Almeirim, onde vão decorrer sessões no auditório da biblioteca municipal e no Cine-teatro de Almeirim.

Em Santarém, as sessões vão ser exibidas no Teatro Sá da Bandeira. O projecto educativo é uma das prioridades enquadradas no festival. Francisco Noras, um dos directores do festival, afirmou que o festival é uma peça fulcral para a cultura da cidade de Santarém e que mantém o carácter rural, ambiental e agrícola em semelhança com a anterior edição.

Notícia mais desenvolvida em edição semanal de O MIRANTE.