Canções de Abril na sede da SRO em Santarém

João Nogueira e os amigos de Abril vão dar um concerto no dia 23 de Março, às 18h30, na sede da Sociedade Recreativa Operária (SRO) de Santarém. O evento gratuito é organizado pela Associação José Afonso e coorganizado pelo município de Santarém e pela Comissão para as Comemorações Populares do 25 de Abril. Está inserido na programação “Comemoração do 50º aniversário do 25 de Abril” da SRO e do município de Santarém. Após o concerto segue-se um jantar convívio e a assembleia geral da SRO. O ponto um da ordem de trabalhos da assembleia é referente à apresentação, discussão e votação do relatório de contas de 2023.