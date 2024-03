Procissão do Senhor dos Passos em Pernes é tradição com quatro séculos

A Procissão do Senhor dos Passos tem quatrocentos anos de história na vila de Pernes e a tradição foi cumprida este ano com a realização, mais uma vez, das cerimónias religiosas, organizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes e pela Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Pernes. O cortejo, no domingo, 3 de Março, foi antecedido por uma missa na Igreja da Misericórdia, presidida pelo Cardeal Patriarca Emérito de Lisboa D. Manuel Clemente, e que contou também com a presença do Bispo de Santarém D. José Traquina, tendo sido acompanhada pela Schola Cantorum da Catedral de Santarém.

As cerimónias tiveram grande participação popular e contaram com a presença de diversas entidades oficiais, nomeadamente do vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite; do vereador Nuno Russo; do presidente da Junta de Freguesia de Pernes, Raúl Violante; do Provedor da Misericórdia de Pernes, Manuel João Frazão,; da Provedora Misericórdia de Alcanede, Wanda Mendo; do Provedor da Misericórdia de Santarém, José Miguel Noras, entre muitas outras individualidades. João Teixeira Leite congratulou “a organização da Santa Casa da Misericórdia de Pernes e da comunidade em geral que enalteceram uma das mais antigas e bonitas procissões do país e a tornaram uma vez mais um momento único e marcante”.