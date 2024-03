Sport Clube Operário é a associação que dá vida à aldeia de Cem Soldos

O Sport Clube Operário de Cem Soldos (SCOCS), no concelho de Tomar, é uma associação composta por um grupo de 25 elementos na direcção e tem mais de 800 associados que ajudam a dinamizar a aldeia. Fundada em Outubro de 1981, apesar de existir há mais de 60 anos, embora sem registo devido ao regime do Estado Novo, começou por estar centrada no desporto, com as modalidades de futebol, futsal e ciclismo, entretanto extintas. Há mais de 25 anos que têm um grupo de judo com centenas de atletas que participam em provas por todo o país.

O SCOCS expandiu-se para outras actividades sociais, recreativas, culturais e educativas para dar respostas a toda a comunidade, tendo disponível a prática de teatro, ginástica de manutenção, yoga, pilates e costura criativa, que veio substituir a oficina dos avós onde costuravam na companhia dos netos. O Centro de Actividades de Tempos Livres (ATL) também é um dos serviços que prestam às crianças de todo o concelho. Ao longo do ano organizam ainda o festival “Bons Sons”, concertos, caminhadas, torneios de matraquilhos e futsal, bailes, festas e participam em festivais e mostras de teatro.

Um dos grandes projectos em desenvolvimento é o “Lar Aldeia”, uma iniciativa destinada a proporcionar um envelhecimento activo com locais de convívio, actividades e ajuda com as compras de bens essenciais. “A ideia é conseguir que as pessoas fiquem em casa até ao máximo tempo possível com qualidade de vida”, explica o presidente do SCOCS, Filipe Cartaxo, de 27 anos, em conversa com O MIRANTE. A necessidade de equilibrar cuidadosamente as contas da associação sem comprometer a realização das actividades é um dos desafios que enfrentam. “As contas estão saudáveis mas temos de pensar e ponderar bem tudo aquilo que fazemos”, assume. O orçamento anual da associação, acrescenta, ronda o milhão de euros, sendo que o festival Bons Sons tem um investimento de cerca de 800 mil euros.