Freguesia de Ferreira do Zêzere homenageou personalidades e instituições

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere, liderada por Armando Cotrim, comemorou pelo terceiro ano o Dia da Freguesia, assinalando os 511 anos da atribuição de foral à vila de Ferreira do Zêzere por D. Manuel I. Na sessão solene foram atribuídas Medalhas de Honra da Freguesia, ao Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere, Centro Recreativo e Cultural de Carvalhais, Moto Clube de Ferreira do Zêzere, Fundação Maria Dias Ferreira e Marta e Tiago Flores e Cash.

FOTOS – JF Ferreira do Zêzere