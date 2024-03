Parque infantil “O Campino” vai ser inaugurado em Benavente

Novo espaço para crianças foi inspirado na figura do Campino.

O parque infantil temático “O Campino” vai ser inaugurado no próximo domingo, 24 de Março, pelas 10h00, na Praça do Município, em Benavente.

O parque temático valoriza a importância da figura no campino na história do município e da região, e vai agora ficar ao serviço das crianças.

A inauguração está marcada para as 10h00 e é aberta a toda a população, especialmente às crianças, com a dinamização de iniciativas dedicadas aos mais pequenos.

No âmbito da requalificação urbana do centro histórico de Benavente, este parque irá funcionar como uma continuidade da Praça e o seu interior permitirá oferecer uma oferta de lazer e áreas verdes. A obra foi adjudicada por 270 mil euros, mais IVA e contou com o apoio de fundos comunitários.