“A mulher que cozinhou o marido” assinala segunda vida do Centro Dramático Bernardo Santareno

O Centro Dramático Bernardo Santareno celebra 34º aniversário no Dia Mundial do Teatro. Durante alguns anos o grupo esteve quase inactivo devido à falta de apoios. Dinamiza actualmente um Curso de Iniciação Teatral e tem em cena a peça “A mulher que cozinhou o marido” com boa adesão do público.

O Centro Dramático Bernardo Santareno (CDBS) foi uma companhia de teatro profissional na década de 90 do século passado e gostava que voltasse a ser viável uma companhia de teatro profissional em Santarém, com actores de outros grupos de teatro e com apoios públicos. A ideia é de José Manuel Rodrigues, um dos fundadores do CDBS e encenador do grupo, em conversa com O MIRANTE a propósito do Dia Mundial do Teatro que se assinala a 27 de Março. É nessa data que o CDBS assinala 34 anos de existência.