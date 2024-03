Poetas que publicaram em O MIRANTE lembrados no dia mundial da poesia DIA MUNDIAL DA POESIA partilhe no Facebook O MIRANTE publica poesia desde há quase três décadas, e entre dezenas de autores publicou António Ramos Rosa, João Rui de Sousa, José do Carmo Francisco, Camões e Pedro Barroso. Reunimos 2 poemas de cada um destes autores para comemorarmos com os leitores o Dia Mundial da Poesia.

Sérgio Godinho No meio do mar e no meio do deserto

quem anda perdido também perde o medo; o rio não guarda rancor de quem vive da pesca; não há nada que um homem não consiga da vida

quando chega o dia de bater as asas,

mover montanhas e separar as águas; sou um amante estúpido das coisas terrenas;

gostava de ir às putas no dia de natal

e de comer entre as suas pernas

a ceia da meia-noite. Do Livro Poemas Políticos e Eróticos de Anne Quetzal publicado 2017 Ava Gardner Quanto às palavras a mulher respirava; com uma única

colher criou os filhos e engordou o marido algumas

arrobas a mais.



O trabalho da mulher era pôr as raízes ao sol; ir ver

as crianças no recreio da escola e cheirar o ferro

dos portões das oficinas.



Mulher de muitos homens admirada, também pelo braço

forte contra a parede, abriu um poço no ramo de uma

árvore para matar a sede e a fome aos viajantes;

era uma mulher com um torrão de terra no peito obediente

a todas as luzes que eram sinais do sol e da lua; por isso

é que ela tremia quando a nomeavam na hora do trabalho

os pastores e as sopeiras.



Seguindo os conselhos da mãe e do pai a maria jurou

ao antónio amor para sempre; para o resto da vida foi

do antónio; nada deixou escrito da sua vida mas os filhos

ficaram com a casa cheia de recordações valiosas; antónio,

rapazinho de aldeia, hoje é um homem esperto e muito

rico, amigo íntimo do homem do banco; amante da puta

mais fina da terra; nos dias dos funerais a que um homem

influente não pode faltar antónio vai visitar a campa mais

limpa e cuidada do cemitério e recorda com saudade

e lágrimas nos cantos dos olhos a humanidade e a beleza

da sua primeira mulher. Do Livro Poemas Americanos de Anne Quetzal publicado 2016



[FALA DO VELHO DO RESTELO] Mas um velho, de aspecto venerando,

Que ficava nas praias, entre a gente,

Postos em nós os olhos, meneando

Três vezes a cabeça, descontente,

A voz pesada um pouco alevantando,

Que nós no mar ouvimos claramente.

Com um saber só de experiências feito,

Tais palavras tirou do esperto peito: Ó glória de mandar, ó vã cobiça

Desta vaidade a quem chamamos Fama!

O fraudulento gosto, que se atiça

Com uma aura popular, que honra se chama!

Que castigo tamanho e que justiça

Fazes no peito vão que muito te ama!

Que mortes, que perigos, que tormentas,

Que crueldades neles experimentas, Dura inquietação da alma e da vida,

Fonte de desamparos e adultérios,

Sagaz consumidora conhecida

De fazendas, de reinos e de impérios:

Chamam-te ilustre, chamam-te subida,

Sendo digna de infames vitupérios;

Chamam-te Fama e Glória soberana,

Nomes com quem se o povo néscio engana.

A que novos desastres determinas

De levar estes Reinos e esta gente?

Que perigos, que mortes lhe destinas,

Debaixo dalgum nome preminente?

Que promessas de reinos e de minas

De ouro, que lhe farás tão facilmente?

Que famas lhe prometerás? Que histórias?

Que triunfos? Que palmas? Que vitórias? Mas, ó tu, geração daquele insano

Cujo pecado e desobediência

Não somente do Reino soberano

Te pôs neste desterro e triste ausência,

Mas ainda doutro estado, mais que humano,

Da quieta e da simples inocência,

Idade de ouro, tanto te privou,

Que na de ferro e de armas te deitou: Já que nesta gostosa vaidade

Tanto enlevas a leve fantasia,

Já que à bruta crueza e feridade

Puseste nome, esforço e valentia,

Já que prezas em tanta quantidade

O desprezo da vida, que devia

De ser sempre estimada, pois que já

Temeu tanto perdê-la quem a dá:

Não tens junto contigo o ismaelita,

Com quem sempre terás guerras sobejas?

Não segue ele do Arábio a lei maldita,

Se tu pela de Cristo só pelejas?

Não tem cidades mil, terra infinita,

Se terras e riqueza mais desejas?

Não é ele por armas esforçado,

Se queres por vitórias ser louvado? Deixas criar às portas o inimigo,

Por ires buscar outro de tão longe,

Por quem se despovoe o Reino antigo,

Se enfraqueça e se vá deitando a longe;

Buscas o incerto e incógnito perigo

Por que a Fama te exalte e te lisonje

Chamando-te senhor, com larga cópia,

Da índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia! Oh! Maldito o primeiro que, no mundo

Nas ondas vela pôs em seco lenho!

Digno da eterna pena do Profundo,

Se é justa a justa Lei que sigo e tenho!

Nunca juízo algum, alto e profundo,

Nem cítara sonora ou vivo engenho,

Te dê por isso fama nem memória,

Mas contigo se acabe o nome e glória!

Trouxe o filho de Jápeto do Céu

O fogo que ajuntou ao peito humano,

Fogo que o mundo em armas acendeu,

Em mortes, em desonras (grande engano).

Quanto melhor nos fora, Prometeu

E quanto para o mundo menos dano,

Que a tua estátua ilustre não tivera

Fogo de altos desejos que a movera! Não cometera o moço miserando

O carro alto do pai, nem o ar vazio

O grande arquitector co filho, dando,

Um, nome ao mar, e, o outro, fama ao rio.

Nenhum cometimento alto e nefando

Por fogo, ferro, água, calma e frio,

Deixa intentado a humana geração.

Mísera sorte! Estranha condição.

[IV, 94-104] Quem ora soubesse

onde o amor nasce,

que o semeasse! De Amor e seus danos

me fiz lavrador:

semeava amor

e colhia enganos.

Não vi, em meus anos,

homem que apanhasse

o que semeasse. Vi terra florida

De lindos abrolhos:

Lindos para os olhos,

Duros para a vida;

Mas a rês perdida

Que tal erva pasce

Em forte hora nasce. Com quanto perdi

Trabalhava em vão:

Se semeei grão,

Grande dor colhi.

Amor nunca vi

Que muito durasse

Que não magoasse.

A dor que a minha alma sente

Não a sabe toda a gente! Que estranho caso de amor,

Que desejado tormento:

Que venho a ser avarento

Das dores da minha dor!

Por me não tratar pior,

Se se sabe, ou se se sente,

Não na digo a toda a gente. Minha dor e a causa dela

De ninguém a ouso fiar:

Que seria aventurar

A perder-me ou a perdê-la.

E pois só com padecê-la

A minha alma está contente,

Não quero que a saiba a gente. Anda no peito escondida,

Dentro na alma sepultada;

De mim só seja chorada,

De ninguém seja sentida.

Ou me mate ou me dê vida,

Ou viva triste ou contente,

Não me a saiba toda a gente.

Do Livro Sonetos e outros poemas de Luiz Vaz de Camões publicado 2009





Poema do lavrador de palavras aos políticos não me perguntem coisas daquelas que eu não creia

não me perguntem coisas daquelas que não sei

remeto para os senhores as decisões do mundo

tais como governar, fazer decretos lei no meio da tempestade no meio das sapiências

se poeta nasci, poeta morrerei

nem homem de gravata nem homem de ciências

apenas de mim próprio, e pouco, serei rei das decisões do mundo lerei o que entender

que dentro de mim mesmo às vezes nasce um rio

e é esse desafio que nunca hei-de esquecer

e é essa a diferença que faz o meu feitio mas digam por favor

de onde nasce o sol

que eu basta-me o calor

para lá me voltarei

e saibam já agora

que se eu lavrar a terra

me bastará que chova

que o resto eu o farei

e digam por favor

se o céu ‘inda nos cobre

e bastará o azul

que em ave me tornei mantenham com cuidado as árvores e estradas

pr'a gente poder ver, p'ra gente circular

que eu basta-me saúde e o sonho tão distante

e a boca perturbante que tu me sabes dar e a festa de viver e o gozo e a paisagem

desta curva do Tejo, soprando a brisa leve

e na tranquilidade assim desta viagem

parar-se o tempo aqui, eterno, fresco e breve que eu voo por toda a parte mas noutro horizonte

e vivo as coisas simples e rio-me da ambição

e ao fim de tanto ver, escolherei um monte

de onde assistirei, sorrindo, ao vosso enfarte

da ânsia de possuir, da ânsia de mostrar,

da ânsia da importância, da ânsia de mandar mas digam por favor

de onde nasce o sol

que eu basta-me o calor

para lá me voltarei

e saibam já agora

que se eu lavrar a terra

me bastará que chova

que o resto eu o farei

e digam por favor

se o céu ‘inda nos cobre

e bastará o azul

que em ave me tornei Riachos, 1998, Canção, in CD “Criticamente” atlantes Fechados no castelo

ao fim da tarde

Amantes secretos de outras vidas

Recordavam

milénios devolvidos

Esse espaço de brumas esquecidas Outros ritos se lavraram

outras coisas

que o gesto não tem sempre a mesma dança

e o vento varre os montes

devagar

e às vezes bem mais do que alcançar

o gozo é

preparar o que se alcança Como um passe de magia e elegância

A vontade vai crescendo

e cava fundo

E o baile das loucuras começou

enquanto a porta pesada afasta o mundo Celebro nesse corpo o mar da vida

entregue a rituais

no meio dos montes

o prazer

ao fim de tudo

é a distância renascida

o prazer ao fim de tudo é mais do que a corrida É a distância

mais longa

entre dois pontos Monte do q’ Há-de haver, Vila do Bispo, Setembro 2002 Do Das mulheres e do mundo de Pedro Barroso publicado em 2003

POLIEDRO



Dizia-te o corpo

como um peixe distraído na água.

E surpreendia-me.

E desejava-te.

*

Nem tanto ardor

nem tanto viço

eram possíveis

se não fosse esse grito

de alterosas águas. DE QUEM SABER NÃO TEM... Um brilho de ardor insuportável

baixava-te dos olhos, insolente:

era a corda do lume, a coroa de água

que cintilante vinha das alturas

à lentidão tranquila das grinaldas

pousadas nas ancas, na frescura

do teu vulto d’algas esplendentes. Era um sinal de aves aturdidas

na confusão dos lábios divididos

entre favos de mel e a morfina,

entre dardos de sol e a ternura.

Era - talvez - o laço do desejo

de quem saber não tem, mas adivinha. Do livro Obstinação do Corpo de João Rui de Sousa publicado em 2017

Mãos nuas Cheguei perto de ti com as mãos nuas

Nem o relógio nem o oiro da aliança

Estava tenso e nem olhei para as tuas

É ao fim da tarde que tudo me cansa Havia restos de sol no chão das ruas

Varridas tão devagar pelo cantoneiro

As verdades tinham que ser as cruas

Só assim o encontro seria verdadeiro Cidade não de colinas mas de gruas

No calor da pressa na febre de chegar

Lisboa não é uma cidade; são duas

Na outra cidade o encontro tem lugar Cheguei perto de ti com as mãos nuas

Mas saí do encontro mais confortado

Fluxo das marés ciclo das quatro luas

A cidade diz que tu estás a meu lado Procuro Procuro descobrir no que tu dizes

Um espaço escondido do passado

Devem existir uns intervalos felizes

No horizonte dum deserto desolado Procuro descobrir no que ocultas

Traços de uma antiga felicidade

Na estrada nem sempre há multas

Mesmo em excesso de velocidade Eu procuro afinal uma excepção

Dentro da regra geral da tristeza

Para te poder dar de mão na mão

Uma palavra - semente de beleza O tempo não se detém; antes voa

Fugindo e é areia entre os dedos

Eu vou juntar o retrato à pessoa

E juntos afastam todos os medos Do livro Saco do Adeus de José do Carmo Francisco publicado em 2003

O que eu quero não o sei mas quero

Algumas figuras apertam-se

como se não tivessem espaço

mas o espaço é demasiado grande Deslocá-las como se fossem manchas

ou amarelas ou vermelhas

Procurar a sombra das folhas subir a uma varanda

ver o espaço e sermos o seu fogo

correndo em linhas paralelas Não podemos ser senão o que podemos ser

Seguir por esta rua

e sentir de súbito a lufada de um vento

enrolando a folhagem e os cabelos Tu que chamas à crosta Lisa

abóbada e folhagem de palavras

poderás ser o meu espaço o meu vento acolhedor

a minha torre vegetal? Cordas um pouco crespas

mas o instrumento redondo

O que posso é o que posso ser

um murmúrio um silêncio uma sombra um filamento A minha mão não é uma folha nem uma chama

mas o estremecimento da sua semelhança

e por isso o que escrevo é o fruto do vento

que deslumbrado ignoro Do livro Versões / Inversões de António Ramos Rosa publicado em 1997