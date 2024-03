Cine-teatro Paraíso festeja 100 anos e é um espaço que mobiliza público

O Cine-teatro Paraíso, em Tomar, está em ano de centenário. Na sessão “Uma janela para o Paraíso” foram apresentados os projectos e a programação para 2024, a revista com programação infantil “um Paraíso para os mais novos” e o lançamento do novo site na Internet.

Com nova imagem e logótipo, o site foi apresentado pela chefe de gabinete Ana Soares e desenvolvido pelo técnico João Rabaça. Ana Soares explica que o site pretende promover uma maior relação entre a comunidade, servir de ponto de venda de bilhetes e tem uma característica única porque permite aumentar e diminuir a luminosidade, contrastes e os tipos de letra, para utilizadores com dificuldades visuais.

A vice-presidente do município, Filipa Fernandes, elogiou a programação do espaço, que já tem agendados espectáculos de dança, teatro, infantis, stand-up comedy, entre outros. “Pretendemos continuar a construir memórias e projectar o futuro num espaço repleto de história” afirmou, acrescentando que a Cultura é um pilar fundamental no desenvolvimento de um concelho. Filipa Fernandes abordou as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. “É um dos projectos de maior destaque das comemorações do centenário do cine-teatro. Este espaço é, por definição, um espaço de liberdade”, salienta.

A revista “Um paraíso para os mais novos” foi produzida por Pedro Assis, com o objectivo de dar a conhecer a programação infantil e quebrar a ideia de que o cine-teatro é um espaço só para os mais velhos. Ao nível da programação, Filipa Fernandes destacou a recuperação do festival de jazz e a exibição do melhor cinema da actualidade.

O bar do cine-teatro fica à responsabilidade da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo. “É uma forma de explorar o bar e de dar a conhecer uma associação local que desenvolve um trabalho notável, conjugando a área social e cultural. Quem visita o cine-teatro agora tem oportunidade de consumir produtos do nosso bar e conhecer o trabalho da associação” explicou Filipa Fernandes.