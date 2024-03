Emoção e casa cheia no espectáculo “Batons da Vida”

Risos, palmas e muita emoção na exibição da peça de teatro “Batons da Vida” que subiu ao palco do Centro Cultural de Samora Correia, na quinta-feira à noite.

Num Mundo onde as vozes femininas ainda são silenciadas, e às vezes ignoradas, o espectáculo abordou o que é ser Mulher no século XXI, através de diálogos divertidos mas sérios.

As actrizes Sónia Lapa, Carla Sá e Ana Casquinha foram as protagonistas do espectáculo que no final foi aplaudido de pé pela plateia.