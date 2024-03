Bicicletas antigas em exposição na Golegã

"Volta(s) com Memória" é uma exposição que mostra as diversas utilidades da bicicleta ao longo do tempo, perpetuando memórias antigas. Está patente de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, na Galeria João Pedro Veiga, edifício do Equuspolis, na Golegã, até 5 de Abril. A iniciativa da câmara municipal tem o apoio do Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã e do Grupo Bicicletas Antigas da Golegã.