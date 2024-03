Espaço “Cá da Terra” no Sardoal recebe Projecto Capela 2024

No âmbito do programa complementar da Semana Santa no Sardoal, o espaço “Cá da Terra” acolhe, de 22 de Março a 19 de Maio, a exposição “Projecto Capela 2024”. A mostra apresenta um conjunto de trabalhos realizados pelos alunos do Agrupamento de Escolas de Sardoal alusivos aos tapetes de flores da Semana Santa. Dos trabalhos expostos, um vai ser escolhido para ser elaborado no chão da Capela do Senhor dos Remédios. Na inauguração da exposição os alunos participantes vão receber um diploma de participação.

Realizado há mais de duas décadas, o Projecto Capela tem como objectivo estimular a criatividade e sensibilizar para a importância de se manterem vivas as tradições. O projecto decorre também no âmbito do Plano Nacional das Artes, que visa reflectir e disseminar o lugar das expressões e das linguagens artísticas na educação, formal e não formal, através de uma programação cultural integrada e diversa.

O MIRANTE esteve recentemente no espaço “Cá da Terra” para falar com Patrícia Rei, vereadora do município, e Conceição Pereira, coordenadora técnica da TAGUS. Vinhos, azeite, queijos, mel e variados tipos de artesanato são alguns dos produtos que se podem encontrar à venda no espaço, um projecto inovador que tem feito a diferença no concelho na última década.