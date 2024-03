Quinta do Bill e DAMA na Feira Mostra de Mação

Quinta do Bill, DAMA., Némanus, Plutonio e Bombatuke são os artistas musicais confirmados para a próxima edição da Feira Mostra de Mação que vai decorrer entre 3 e 7 de Julho. À semelhança de anos anteriores, a 29ª edição do certame vai contar com actividades económicas, desportivas e gastronómicas do concelho. A 4 de Julho sobe ao palco o grupo Némanus (23h00) e os Quinta do Bill actual na sexta-feira, 5 de Julho. A noite de sábado, dia 6, será animada com os espectáculos musicais de Plutonio e Bombatuke. Os DAMA actuam no último dia da Feira Mostra de Mação, onde durante a tarde haverá um espectáculo infantil, “Cindy – O Parque Mágico. A programação completa do certame será apresentada em breve.