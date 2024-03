“A mulher que cozinhou o marido” assinala 2ª vida do Centro Dramático Bernardo Santareno

Teve o seu auge quando conseguiu ser uma companhia de teatro profissional nos anos 90, que gostava de reactivar. Durante alguns anos o grupo esteve quase inactivo devido à falta de apoios, mas entretanto ressurgiu. Dinamiza um Curso de Iniciação Teatral para jovens há uma década, que tem sido um sucesso, e tem em cena a peça “A mulher que cozinhou o marido” com boa adesão do público.

O Centro Dramático Bernardo Santareno (CDBS) foi uma companhia de teatro profissional na década de 90 do século passado e gostava que voltasse a ser viável uma companhia de teatro profissional em Santarém, com actores de outros grupos de teatro e com apoios públicos. A ideia é de José Manuel Rodrigues, um dos fundadores do CDBS e encenador do grupo, em conversa com O MIRANTE a propósito do Dia Mundial do Teatro que se assinala a 27 de Março. É nessa data que o CDBS assinala 34 anos de existência.

O grupo, que tem cerca de uma dezena de elementos, tem em cena a peça “A Mulher que cozinhou o marido”, que vai subir ao palco do cine-teatro de Almeirim, na sexta-feira, 23 de Março, depois de ter esgotado salas em Alpiarça e no Cartaxo. Também estão a ensaiar uma peça, que pretendem estrear em Junho ou Setembro, que conta a história de três amigos. Art é o nome dessa peça, da autoria da francesa Yasmin Reza.

José Manuel Rodrigues conta que em 1989 um grupo de gente ligada ao teatro em Santarém juntou-se para criar um grupo que deu origem ao Centro Dramático Bernardo Santareno. O objectivo era promover e fazer teatro sempre com preocupação na formação de actores. Zé Pedro, Gomes Vidal, Carlos Oliveira (Chona), Paula Nunes e José Manuel Rodrigues estavam entre o grupo de fundadores. Em 1995 conseguiram apoios do Ministério da Cultura e realizaram esse sonho, que durou até 2007. Eram a companhia residente do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. Deixaram esse espaço municipal quando foi para obras e desde então têm andado com a casa às costas. A sede do grupo é no chamado edifício do associativismo. No entanto, como não há espaço nesse local a Câmara de Santarém cedeu uma sala na Incubadora de Artes, onde conseguem ensaiar com condições.

O CDBS gostava de voltar a ser um grupo profissional de teatro e aponta críticas ao ex-presidente da Câmara de Santarém, Francisco Moita Flores, que na sua óptica afectou o tecido associativo do concelho. “A política cultural que Moita Flores seguiu prejudicou quase todo o movimento associativo em Santarém porque, segundo o que o autarca nos disse na altura, não havia dinheiro para pagar às colectividades, o que impediu de cumpriu os protocolos. O município ficou-nos a dever dinheiro. Realçamos que o executivo de Ricardo Gonçalves reverteu esta situação há uns anos e pagou tudo o que devia, a nós e a todas as associações. Foi isso que permitiu que ressuscitássemos das dificuldades em que estávamos”, refere o presidente da direcção.

Curso de Iniciação Teatral ensina jovens e é um sucesso

Paula Nunes é actriz e formadora do projecto CIT – Curso de Iniciação Teatral – que existe há uma década e funciona durante o ano lectivo para jovens entre os 10 e os 17 anos. Todos os anos há cerca de 15 jovens que sonham seguir uma carreira artística. Todos os anos apresentam uma peça de teatro. Este ano estão a ensaiar “As memórias do Estado Novo”, que reúne vários textos de Bernardo Santareno que o encenador adaptou de uma das últimas obras escritas do dramaturgo escalabitano.

A coordenadora do projecto explica a O MIRANTE que não têm dificuldade em captar jovens. “Temos muitas pessoas que vão ver os espectáculos que fazemos no final do ano lectivo e são elas próprias que divulgam”, diz. Muitos destes jovens seguem o caminho do teatro. Todas as quartas-feiras, durante duas horas, Paula Nunes trabalha com os jovens. “O primeiro passo é cativá-los, fazê-los chegar até mim através de jogos e exercícios em que se divertem e, ao mesmo tempo, expõem emoções e fragilidades. Depois é conseguir retirar o melhor que têm dentro deles”, refere Paula Nunes.