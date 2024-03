Alverca recebe concurso de bandas em Abril

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Alverca Band Fest até 5 de Abril.

Dias 27 e 28 de Abril a cidade de Alverca acolhe a segunda edição do Alverca Band Fest, concurso de novas bandas, no Centro Cultural do Bom Sucesso. As inscrições estão abertas até 5 de Abril. O concurso é promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e podem concorrer projectos de todos os estilos musicais desde que com apresentação de temas originais. Os concorrentes devem ter até 39 anos de idade e na admissão de bandas a concurso será dada preferência aos projectos que integrem pelo menos um elemento residente na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; no concelho de Vila Franca de Xira ou na Área Metropolitana de Lisboa e concelhos limítrofes.

Tal como na edição anterior, a banda vencedora do Alverca Band Fest irá actuar nas Festas de São Pedro e da Cidade de Alverca, agendadas para 27 de Junho e a que se classificar em segundo lugar actuará nas Festas do Sobralinho, que este ano se realizam a 24 de Maio. Em parceria com agentes locais haverá outros prémios a atribuir aos três primeiros classificados, revela a junta de freguesia em comunicado. As normas de participação estão disponíveis no site da junta de freguesia.