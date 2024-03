Recolha de sangue na Sociedade Recreativa Operária em Santarém

A Sociedade Recreativa Operária promove mais uma sessão de colheita de dádivas na sua sede no dia 28 de Março entre as 15h00 e as 19h30.

As reservas de sangue dos grupos A+ B- e 0+ estão em níveis preocupantes segundo informação do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). A Sociedade Recreativa Operária promove mais uma sessão de colheita de dádivas na sua sede, Rua Serpa Pinto, 125, em Santarém, no dia 28 de Março entre as 15h00 e as 19h30.

“Sabendo que todos os dias são necessárias 1100 unidades de sangue nos hospitais, todos juntos vamos fazer um esforço para repor as reservas num nível mais confortável”, refere a direcção em nota de imprensa.