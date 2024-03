Teatro de Ourém reforça programação em Abril para celebrar a revolução

São múltiplas as propostas que o Teatro Municipal de Ourém tem para oferecer no mês de Abril, com música, teatro, dança e cinema.

Duas dezenas de propostas passam pelos espaços do Teatro Municipal de Ourém (TMO) em Abril, numa programação reforçada para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, anunciou a sala de espectáculos. Um dos momentos altos será o concerto da Big Band do Município da Nazaré com o cantor João Afonso, para interpretarem no dia 20 de Abril o cancioneiro da revolução com arranjos para orquestra de jazz.

Para famílias, a companhia Estórias com Asas leva ao TMO no dia 21 de Abril “Era uma vez um país a preto e branco: Estórias de Abril”, espectáculo criado a partir de factos históricos, registos fotográficos e testemunhos reais, que convida a reflectir sobre a fragilidade da liberdade conquistada. Ao longo do mês, a Sala Estúdio do TMO abre às terças-feiras para mostrar oito filmes integrados no ciclo “Liberdade a sério”.

Em associação com a Festa do Livro 2024 de Ourém, o teatro acolhe vários espectáculos que também evocam a liberdade. Um deles é a performance “TINAToNAToA”, de Margarida Mestre, que no dia 17 de Abril convida o público escolar a discutir o que “ocupa o pensamento, o que tira a liberdade, entre outras questões que afectam a realidade dos adolescentes”.

“Não”, de Giacomo Scalisi, que nasce de um diálogo com o escritor Afonso Cruz, chega a Ourém a 22 de Abril, abordando a importância de pensar em liberdade. Também o Teatro do Bolhão vai ao TMO no dia 23 de Abril com “Uma ideia de justiça”, espectáculo sobre conceitos como injustiça, diversidade, escolha, igualdade e liberdade.

Ainda no âmbito da Festa do Livro, e assinalando os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, o actor António Fonseca apresenta aos alunos de Ourém “Os Lusíadas de Lisboa à Índia” no dia 15 de Abril, e a companhia Coração nas Mãos homenageia os contos simples e sonhadores em “Estórias do Tiroleu e da Nau Catrineta”, no dia 18 de Abril.

Em estreia nacional, a Formiga Atómica revela no TMO, no dia 6 de Abril, “Terminal (o estado do mundo”, a partir de texto de Inês Barahona e Miguel Fragata. Com o elenco, estarão em palco Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo, dos Clã. Outra estreia será “Piripíri extra forte”, nova produção do Grupo de Teatro Juvenil do TMO que é dada a conhecer nos dias 12 e 13 de Abril.

Por fim, nos dias 27 e 28 de Abril, para assinalar o Dia Mundial da Dança, “A viagem” de Filipa Francisco vai até à sala de espectáculos de Ourém, palco do encontro entre a dança contemporânea e a dança tradicional, num exercício que envolve o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Fátima.