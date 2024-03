Centro de Investigação Veríssimo Serrão promove mais uma conferência

Comunicação de Carlos Florentino está agendada para dia 11 de Abril, no salão nobre da Câmara de Santarém.

“Júlio Rafael de Sousa Duarte: um homem do seu tempo, muito para além do seu tempo / Uma família de Santarém” é o título de mais uma conferência organizada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, em Santarém. A sessão terá como orador Carlos Florentino e está agendada para o dia 11 de Abril, pelas 18h30, no salão nobre da Câmara de Santarém.