Exposição sobre memórias da guerra colonial em Alcanena

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O município de Alcanena vai inaugurar, no dia 6 de Abril, a exposição “Memórias da Terra Vermelha – Memórias da Guerra Colonial pelos Ex-Combatentes do Concelho de Alcanena”, na Galeria Municipal Maria Lucília Moita, pelas 16h00.

A iniciativa decorre no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e pretende homenagear os antigos combatentes do concelho que estiveram presentes na guerra colonial. A exposição vai estar patente até dia 30 de Abril na galeria municipal.