Ávinho regressa a Aveiras de Cima a 12 de Abril

Aveiras de Cima já se prepara para receber a 18ª edição da Ávinho- Festa do Vinho e das Adegas, que este ano vai decorrer de 12 a 14 de Abril. No evento organizado pela Câmara de Azambuja, Junta de Aveiras de Cima e Associação Vila Museu do Vinho os visitantes vão poder visitar as adegas, que estarão de portas abertas para os receber, e provar os vinhos produzidos pelos vitivinicultores da freguesia servidos em caneca de barro.

Além do icónico périplo pelas adegas dispersas pela vila, que por estes dias vai ter as fachadas e varandas engalanadas, o certame proporciona experiências gastronómicas, animação de rua e diversos espectáculos musicais. Este ano os artistas convidados são Sons do Minho, que actuam a 12 de Abril, pelas 23h00, Nuno Ribeiro, no dia seguinte à mesma hora e Buba Espinho, que sobe a palco pelas 19h00 do último dia da Ávinho. Após os concertos, como já vem sendo habitual, não vão faltar bailaricos e DJ's.