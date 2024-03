Festas da Senhora da Boa Viagem animam a Páscoa em Constância

As Festas em Honra da Senhora da Boa Viagem regressam, de 29 de Março a 1 de Abril, à vila ribeirinha de Constância, tendo como cabeças de cartaz no programa musical os artistas Blaya, Anjos, Miguel Azevedo e HMB, indicou a Câmara Municipal de Constância, entidade que organiza os festejos.

O Dia do Concelho, feriado municipal que se assinala na segunda-feira de Páscoa, 1 de Abril, e no qual decorrerão as habituais cerimónias religiosas, voltará a ser o ponto alto dos festejos, dos quais se destacam a Missa Solene, a Procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as Bênçãos dos Barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. As cerimónias do Dia do Concelho incluem ainda o hastear das bandeiras, a homenagem ao ex-presidente da câmara António Mendes e a distinção dos funcionários.

As ruas decoradas com flores de papel feitas pela comunidade continuam a ser uma imagem de marca das festas, assim como as tasquinhas com gastronomia regional. Em simultâneo decorre também a 16ª Mostra de Doces Sabores, onde será possível encontrar muitas das maravilhas da doçaria tradicional, mas também licores artesanais, cerveja artesanal e outras bebidas.

Na 33ª Mostra Nacional de Artesanato estarão em exibição e para venda as bonequinhas tradicionais de Constância, cerâmicas, artigos em pele, bijutaria em aço, prata e ouro, costura de criativa, jogos e quebra-cabeças em madeira, tapetes, passadeiras, mantas, utensílios de cozinha em madeira, bonecas/bonecos, pintura em tecido, pequeno mobiliário em madeira, velas, entre outros artigos.

O 34º Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, uma caminhada, o Espaço Infantil e o Espaço Jovem são outras atracções do programa. A Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem realiza-se anualmente no fim de semana da Páscoa e tem como principais objectivos a preservação e a valorização dos costumes, das tradições e das vivências locais.

Uma devoção com dois séculos

A devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem em Constância está associada ao intenso tráfego fluvial de mercadorias que se fez durante séculos entre o porto de Constância e Lisboa. Como se lê no site da Câmara de Constância, “dos perigos da navegação nasceu o apego dos marítimos à Mãe de Deus e a confiança na sua protectora intervenção. A Festa e a Bênção dos Barcos, em Segunda-Feira de Páscoa, são os momentos culminantes de uma devoção pelo menos bicentenária”. No mesmo texto refere-se que passado o tempo dos marítimos e do transporte fluvial a Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem “entrou em declínio, como as actividades que a geraram e mantiveram, e só não desapareceu porque a Paróquia decidiu assumir a sua organização substituindo os festeiros que já não havia e porque eram muito fundas as raízes que a devoção tinha criado na cultura local”.

A partir dos anos 60 do século XX a festa rendeu-se ao automóvel institucionalizando-se a Bênção das Viaturas na Praça Alexandre Herculano. Mas as festas só ganharam novo fôlego quando António Mendes assumiu a presidência da Câmara de Constância (na segunda metade da década de 80) e se alterou profundamente o figurino das mesmas introduzindo novidades como as ruas floridas, o artesanato, as tasquinhas - inicialmente improvisadas e exploradas também por particulares nas suas próprias habitações - e uma aposta forte no cartaz musical. Um modelo que, na essência, se tem mantido até aos dias de hoje e que continua a atrair muitos visitantes.