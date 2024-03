Junta de Santo Estêvão criticada por destruir túberas em terreno da freguesia

Alguns populares da aldeia de Santo Estêvão, no concelho de Benavente, estão revoltados com a decisão da junta de freguesia de desmatar e lavrar um terreno, que é sua propriedade, onde habitualmente nesta altura do ano se apanhavam túberas. Esta espécie de fungos comestíveis é muito apreciada na freguesia que inclusive, por iniciativa daquela autarquia, celebra em Março e Abril a iniciativa “Mês do Espargo e da Túbera”.

Uma habitante da aldeia, que pede para não ser identificada, desabafa a O MIRANTE que este ano a iniciativa tem tido menos adesão e que há muito menos túberas disponíveis por culpa da junta de freguesia, que decidiu lavrar o único terreno público onde a população podia apanhar a iguaria. Algumas pessoas, refere, sobretudo as que não têm meio de transporte próprio, encontravam naquele terreno a oportunidade para apanhar aquela iguaria gastronómica. “As pessoas estão revoltadas, muitas não falam por receio mas o que a junta fez não se faz. Podiam ter lavrado o terreno noutro mês do ano, não se percebe o porquê de ter sido agora”, diz .

Além disso, sublinha, aquele terreno era o único público onde a população apanhava túberas sem correr riscos de uma acusação por invasão de propriedade privada. “Túberas há muitas mas estão em terrenos que têm dono. Não podemos simplesmente entrar e começar a apanhar. No da junta estávamos mais à vontade”, sustenta.

O MIRANTE contactou por diversas vezes o presidente da Junta de Santo Estêvão, Nelson Norte, numa tentativa de obter esclarecimentos mas sem sucesso até à data de fecho desta edição. O Mês do Espargo e da Túbera decorre até 14 de Abril.