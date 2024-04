Caminhada em Vale do Paraíso

A freguesia de Vale do Paraíso irá receber, no dia 7 de Abril, mais uma caminhada inserida no programa de Actividade Física para Todos.

O percurso terá cerca de 11 km de nível de dificuldade técnica médio/alto e nível de dificuldade física médio/alto, contando com o acompanhamento permanente de um carro de apoio.

A proposta é para conviver e apreciar, em caminhada, as bonitas paisagens da localidade de Vale do Paraíso. O encontro está marcado para as 9h00, na Junta de Freguesia de Vale do Paraíso.

A actividade é promovida pela Câmara Municipal de Azambuja em parceria com a junta de freguesia local e está inserida na Semana da Actividade Física e da Saúde que decorre no concelho até 12 de Abril.