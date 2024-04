Decorrem em Abril candidaturas ao Prémio Carlos Paredes

Durante o mês de Abril decorrem as candidaturas para o prémio de música Carlos Paredes, instituído em 2003 pela Câmara de Vila Franca de Xira. É um dos principais prémios nacionais dedicados à música portuguesa e visa homenagear um dos maiores criadores e intérpretes musicais nacionais do século XX, Carlos Paredes.

Até 30 de Abril podem concorrer a este prémio as primeiras edições de trabalhos discográficos, com distribuição comercial, no decurso do ano civil anterior e que sejam de música não erudita, que tenham contribuído para o reforço da identidade cultural nacional, nomeadamente os de raiz popular portuguesa.

Na última edição foi distinguido, em ex-áqueo, as obras discográficas Ibéria 20|22 de Manuel de Oliveira e Por Esse Mar Abaixo de Carlos Alberto Moniz.