Festival de Balonismo tem impacto relevante na economia de Coruche

O Festival de Balonismo já se tornou uma referência de Coruche que tem ganho notoriedade nos últimos anos e levado milhares de visitantes ao concelho. A opinião é da vereadora da Câmara de Coruche, Susana Cruz, que detém o pelouro da Cultura e explica que o concelho tem excelentes condições para praticar balonismo. “A nossa marca principal é a cortiça mas também já identificam o nosso concelho como estando associado ao balonismo”, refere a autarca. A 7ª edição do Festival de Balonismo realizou-se de 21 a 24 de Março e pelo evento passaram entre 20 mil a 25 mil visitantes.

Susana Cruz já fez a viagem de balão e diz que lá em cima se sente uma paz inexplicável, com uma vista magnífica sobre a vila, o rio, a lezíria e o montado. “Os balonistas profissionais, mas também os visitantes, onde se incluem muitos estrangeiros, dizem que Coruche tem das paisagens mais bonitas de se observar durante uma viagem de balão. Isso é muito importante para nós que apostamos neste projecto”, afirma.

A vereadora da Cultura considera que o Festival de Balonismo tem sido uma forma de Coruche se afirmar e dar a conhecer nos últimos sete anos. Susana Cruz explica que o mais difícil é fazer com que algumas pessoas entendam que nem sempre é possível os voos acontecerem. “Este é um evento muito arriscado e por vezes muito ingrato porque nem sempre é permitido voar. Não podemos arriscar e o mais importante é garantir as condições mínimas de segurança”, destaca. A autarca recorda o ano em que tiveram que terminar com os voos estáticos e de baptismo porque não estava garantida a segurança devido às condições atmosféricas, já que basta um pouco de vento para o cesto do balão poder virar.

O impacto do evento na economia local é relevante, garante Susana Cruz, referindo que a hotelaria enche e a restauração não tem mãos a medir. Por esse motivo os espaços na zona de comida de rua [street food] foram reforçados. Um dos principais problemas no concelho de Coruche é a falta de camas, que o município tem tentado resolver. “É uma lacuna no concelho. Tem havido algum alojamento local e abriu recentemente uma unidade hoteleira no Couço, mas para acolher grupos maiores e poderem ficar instalados no concelho durante os nossos eventos não é fácil, o que prejudica a vinda de mais visitantes”, lamenta a vereadora.

Além da falta de alojamento, o que falta a Coruche, na opinião de Susana Cruz, é pessoas e postos de trabalho. A vereadora explica que há várias empresas a instalarem-se na zona industrial da vila, o que é fundamental para o desenvolvimento do concelho uma vez que o emprego traz gente para se instalar em Coruche.