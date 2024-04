Há um corredor ecológico no Almonda para aproximar a população do rio

O Corredor Ecológico do Almonda, que representou um investimento superior a 448 mil euros, foi inaugurado na tarde de 21 de Março, junto ao Açude do Moinho da Cova, em Torres Novas. O caminho, localizado entre a zona do mercado municipal e a entrada da autoestrada da Beira Interior (A23/IP6), surge com o objectivo de preservar e valorizar o rio Almonda, assumindo-o como um corredor estruturante que permita a conexão de vários locais do concelho. O projecto implicou uma candidatura à Agência Portuguesa do Ambiente que proporcionou a requalificação do espaço e tratamento do rio.

A intervenção para a revitalização do espaço incluiu a limpeza do leito e margens do rio, erradicação de espécies vegetais invasoras, reperfilamento e estabilização das margens, bem como a requalificação da galeria ripícola e da vegetação circundante para a criação de um percurso associado a espaços de estadia e observação da natureza.

O presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, realçou a importância da intervenção para a melhoria do ambiente e da qualidade de vida da população que tem utilizado o caminho que antigamente estava “escondido”. “O rio Almonda, hoje, está mais à nossa disposição e, sobretudo, de uma forma limpa e transparente”, vincou. Durante a inauguração, o presidente alertou as crianças, que pararam o passeio para assistirem à cerimónia, para o papel fundamental das novas gerações na protecção e preservação do rio e das margens, recordando os tempos em que o rio estava “maltratado”. Concluiu referindo que milhares de habitantes já lhe transmitiram o seu contentamento com a obra realizada.

O vereador responsável pelo pelouro do ambiente, João Trindade, agradeceu o trabalho da equipa envolvida no projecto que transformou o espaço. O vereador afirmou que querem continuar o trabalho nas zonas mais degradadas do rio, com a intenção de seguir na direcção de Riachos para desenvolver, reabilitar e renaturalizar o espaço envolvente. O presidente da assembleia municipal, José Trincão Marques, começou por referir que a obra do Corredor Ecológico do Almonda é uma das medidas consensuais em Torres Novas, que possibilita a aproximação da população ao rio, que é património ecológico. “Somente através do conhecimento e da apreciação do património natural é possível efectivamente protegê-lo”, disse.