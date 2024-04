Banda e Coro da Gansaria em concerto para celebrar Abril

O espectáculo vai decorrer nas instalações da Associação Recreativa e Cultural de Gançaria, no domingo, 7 de Abril pelas 16h00.

A Banda Filarmónica e o Coro da Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical de Gansaria vão celebrar os 50 anos do 25 de Abril com um concerto conjunto em que serão interpretados alguns dos temas que a história da Revolução dos Cravos. O espectáculo vai decorrer nas instalações da Associação Recreativa e Cultural de Gançaria, no dia 7 de Abril pelas 16h00.