Da tragédia das cheias nasceu uma associação que dinamiza aldeia em Vila Franca de Xira

Com quatro centenas de sócios, a Associação Cultural e Recreativa do lugar das Quintas, na freguesia de Castanheira do Ribatejo, trabalha para unir as gentes da terra, sarar as feridas da tragédia das cheias de 1967 e ao mesmo tempo promover iniciativas que animem os moradores. A aldeia do concelho de Vila Franca de Xira, situada a poucos minutos do nó de acesso à Auto-Estrada do Norte (A1), tem vindo a aumentar a população com pessoas em busca da calma e do silêncio. O factor de união na aldeia é a associação, diz o seu vice-presidente, Bruno Teixeira.