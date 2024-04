Discoteca Lipps em Pontével reabre por duas noites

A discoteca Lipps, em Pontével, vai reabrir na sexta-feira, 5 de Abril, e no sábado, 6 de Abril. O Ateneu Artístico Cartaxense é o promotor das duas noites de muita música e dança com a finalidade de angariar receitas para melhorar a sua sede e adquirir material desportivo. As pulseiras estão à venda no Cartaxo, Santarém, Aveiras de Cima, Azambuja e Alenquer. Têm o valor de 10 euros e dão direito a uma bebida à escolha.. Os djs Bruno Vintém e Zezocas asseguram a noite dos mais jovens e no sábado é a vez dos djs Mike e Tolan revisitarem o passado.