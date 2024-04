A inauguração será às 11h45 de sábado, 6 de Abril, no Pátio da Cisterna, seguindo-se uma visita orientada à exposição

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Exposição sobre Ordem de Santo Agostinho no Museu Diocesano de Santarém

O Museu Diocesano de Santarém acolhe de 6 a 28 de Abril a exposição temporária “Passado, Presente e Futuro”, que comemora o 50.º aniversário do regresso da Ordem de Santo Agostinho a Portugal (1974-2024). A inauguração será às 11h45 de sábado, 6 de Abril, no Pátio da Cisterna, seguindo-se uma visita orientada à exposição pelos membros da Ordem presentes. A entrada na exposição é de acesso livre. Em Santarém a Ordem Agostiniana teve forte presença com a fundação dos Conventos da Graça e de Nossa Senhora da Piedade.