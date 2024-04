Phil’s Place Santarém recebe apoio do município

A associação Phil’s Place Santarém vai receber um apoio financeiro extraordinário no valor de cinco mil euros por parte do município de Santarém. O objectivo é apoiar as obras a realizar na sede da associação, que têm um valor estimado de 60 mil euros e que servem para melhorar as condições do espaço utilizado por treinadores e dançarinos. Segundo informação do município de Santarém, o apoio é conferido no âmbito do apoio ao Associativismo Cultural e Desportivo.