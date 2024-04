Mação assinala 50 anos do 25 de Abril com cultura, desporto e mostra de livros proibidos

Mação assinala 50 anos do 25 de Abril com cultura, desporto e mostra de livros proibidos

O município de Mação vai assinalar os 50 anos do 25 de Abril de 1974 com actividades culturais e desportivas para vários públicos, num programa que “procura ser de evocação, mas também de aprendizagem, de reflexão e de acção”. O programa comemorativo divulgado pelo município inicia-se este sábado na Galeria Carlos Saramago, com a inauguração da exposição "Livros Proibidos na Ditadura em Portugal, o 25 de Abril na Imprensa Local", com documentos vários sobre o 25 de Abril de 1974, entre os quais os livros proibidos pelo Estado Novo.

“Trata-se precisamente de um apelo à história de Abril, no mês em que se assinalam 50 anos de Liberdade”, indica o município liderado por Vasco Estrela em nota informativa em que convida a população a “inaugurar e reflectir” sobre uma exposição que “apresenta, também, a memória de todos os maçaenses”, na sequência do desafio lançado à comunidade para partilhar documentos e memórias do 25 de Abril.

O programa geral de comemorações que visam assinalar os 50 anos do 25 de Abril em Mação é vasto e incluem, além de exposições, teatro, poesia, cinema, música, desporto, palestras e a sessão comemorativa oficial, na assembleia municipal extraordinária a realizar no dia 25.

“Comemoramos sempre Abril mas, este ano, assinalando cinco décadas de Democracia em Portugal, temos um programa que procura ser de evocação, mas também de aprendizagem, de reflexão e de ação. Temos atividades preparadas para vários públicos, para todos nós”, indica o município, tendo destacado um “tempo de comemorar Abril, de evocar a liberdade, e de exaltar a democracia”.