Alhandra celebra 50 anos de Abril com programa vasto

A União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz anunciou um programa vasto com mais de três dezenas de eventos até ao mês de Agosto, destinados a celebrar os 50 anos da revolução de Abril. Um dos destaques das próximas semanas são uma peça de teatro promovida pela associação Gente em Alhandra, marcada para 13 de Abril às 16h00 e baseada no livro “Os operários falam” de Júlio Graça no Museu de Alhandra. Mas estão também agendadas demonstrações de kenpo, mostras de teatro, exposições de fotografia, actividades desportivas e um colóquio sobre os valores de Abril no futuro de Portugal pelo Partido Comunista Português, promovido dia 20 de Abril às 15h00 na Praça 7 de Março. Como habitualmente dia 24, às 21h00, realiza-se a sessão evocativa do 25 de Abril em Alhandra, com tributo ao movimento associativo e instituições da freguesia, seguido de um espectáculo do Conservatório Regional Silva Marques no auditório da Sociedade Euterpe Alhandrense. O programa completo de actividades pode ser consultado no site da junta de freguesia.