Alunos da Reynaldo dos Santos recriam 25 de Abril de 1974

A Área Curricular de História, em articulação com o Departamento de Português e a Biblioteca Escolar do Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, estão a preparar uma recriação do 25 de Abril de 1974. A iniciativa pretende assinalar os 50 anos da Revolução dos Cravos.

Este projecto prevê, para o dia 24 de Abril, a recriação de vários momentos-chave da data, entre os quais a emissão radiofónica com músicas da época, assaltos de brigadas de soldados que irão ler em cada sala, as reivindicações do Movimento das Forças Armadas e a recriação do assalto ao Quartel do Carmo.