Caminhada de 25 de Abril em Malaqueijo com inscrições abertas

A ZOI e a União Desportiva de Malaqueijo, com o apoio da Capela de Malaqueijo, estão a organizar duas caminhadas, de 6 e 13 quilómetros, no dia 25 de Abril, com partida no Campo de Jogos do Casalinho às 10h30 e 10h15, respectivamente. A iniciativa é seguida de almoço aberto à população e a todos os interessados. O programa conta com animação musical e jogos ao longo da tarde. Até 8 de Abril, t-shirt, brindes, reforço e almoço têm o custo de 13 euros, podendo as inscrições serem feitas através de formulário online. O levantamento dos kits pode ser feito a partir das 09h00 de 25 de Abril.