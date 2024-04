José Suga recebe Prémio Carlos Gaspar

partilhe no Facebook

O professor de Natação José Suga recebeu no sábado à noite o Prémio Carlos Gaspar, atribuído pela Junta de Freguesia de Samora Correia.

A distinção foi feita durante a cerimónia de entrega do prémio, no Centro Cultural de Samora Correia, e contou com a presença de muitos alunos das aulas de natação.

Há mais de 30 anos que José Suga dá aulas de natação na Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) e é responsável pela modalidade nas piscinas de Samora Correia.

“Fiz muitos sacrifícios em prol da natação. Saía quase todos os fins-de-semana com os cadetes, juvenis, juniores e seniores. A minha família já estava habituada mas hoje em dia em difícil encontrar quem queira sujeitar-se a isso”, disse em Janeiro em entrevista a O MIRANTE.

José Suga tem sido reconhecido ao longo da sua carreira. Em 2004 foi homenageado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e já tinha sido agraciado pela Junta de Freguesia de Samora Correia na Gala do Foral em 2017.