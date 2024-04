Concerto "Filhos da Revolução" celebra o 25 de Abril em Santarém

A Banda Sinfónica do Exército e Júlio Resende Fado Jazz Ensemble vão apresentar o espectáculo musical "Filhos da Revolução" em Santarém, no dia 14 de Abril, pelas 17h30. O concerto terá como palco a emblemática parada da Ex-Escola Prática de Cavalaria de Santarém, de onde partiu a coluna militar comandada por Salgueiro Maia na madrugada de 25 de Abril de 1974 em direcção a Lisboa.

Com arranjos para banda sinfónica e quarteto de jazz realizados a partir do mais recente álbum do reconhecido pianista e compositor Júlio Resende, este espetáculo de fusão celebra os 50 anos do 25 de Abril e simboliza a riqueza musical portuguesa. A entrada é gratuita e o levantamento de ingressos pode ser feito no Posto de Turismo de 8 a 13 de Abril. A entrada no recinto mediante apresentação de ingresso só decorre até às 17h15. A entrada após as 17h15, sem ingresso, é efectuada por ordem de chegada até ao limite da lotação.