Festa do Vinho e da Vila em Alcanhões é uma demonstração da força das tradições locais

A Junta de Freguesia de Alcanhões e a comissão de festas organizaram mais uma edição da Festa do Vinho e da Vila contando com a ajuda de dezenas de voluntários. O ponto forte da festa foi a Rota das Adegas que contou com a presença de mais de um milhar de pessoas.

A Festa do Vinho e da Vila em Alcanhões, concelho de Santarém, teve como ponto alto a Rota das Adegas, numa iniciativa que terminou no dia 24 de Março na Casa das Colectividades. Organizada pela junta de freguesia e pela comissão de festas, o certame é um ponto de encontro da comunidade e conta com a ajuda de várias dezenas de voluntários. Todos os lucros da festa são para investir no edifício onde a mesma se realiza, refere Pedro Mena Esteves, presidente da junta. Segundo o autarca estiveram cerca de 1.500 pessoas na Rota das Adegas. “Pretendemos fazer de Alcanhões uma referência na produção de vinho”, afirmou a O MIRANTE, acrescentando que o trajecto deu a conhecer as pequenas adegas dos produtores locais.

Luís Justino, 47 anos, tesoureiro da junta de freguesia, contou que uma das novidades introduzidas na roda foi o uso de um tractor com reboque que ia passando pelas adegas onde o vinho do produtor era colocado à disposição. O ex-presidente da junta é bastante activo na freguesia e iniciou-se no associativismo há cerca de duas décadas. “É a freguesia que escolhi para criar a minha família. É a freguesia dos meus avós e sinto orgulho por fazer parte das minhas raízes”, afirmou.

A comissão de festas da vila de Alcanhões

Carlos Domingos da Silva, 53 anos, é o presidente da Comissão de Festas da Vila de Alcanhões, constituída em 2023, e revela que um dos grandes objectivos é requalificar a Casa das Colectividades. Natural de Alcanhões, diz ter proximidade com a população local uma vez que esteve vários anos na Associação Popular de Alcanhões como dirigente. A preparação da edição da festa de 2024 durou aproximadamente seis meses, revela. Na inauguração da festa, a 22 de Março, foi realizado um cortejo que teve a participação da população local e onde crianças da escola EB 1 e do jardim-de-infância participaram com trajes tradicionais, um exemplo do trabalho realizado para cativar os mais jovens a participar na iniciativa. Também integraram o cortejo associações e instituições de Alcanhões, que a 21 de Março celebrou 96 anos de elevação a vila.