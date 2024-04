O trigo que faz parte da história da Semana Santa no Sardoal

Os vasos de trigo enfeitam todos os anos a igreja matriz durante a Semana Santa do Sardoal. Aos 86 anos é o único a fazê-lo, mas parece que a tradição vai ter continuidade com o seu neto. A Semana Santa do Sardoal com sete séculos de história decorreu este ano pela primeira vez com a classificação nacional de Património Cultural Material e Imaterial.

José Martins é o responsável por quatro dezenas de vasos de trigo louro, que semeia de propósito há 30 anos para embelezar a igreja matriz do Sardoal durante a semana santa. Aos 86 anos, o carpinteiro reformado continua a dar o seu contributo à festa e encontrámo-lo com o seu neto, Adriano Martins, a contemplar a sua obra à espera da visita dos autarcas e convidados para o início das festividades pascais.

Quinze dias antes do início das festividades vai à cave da sua casa onde construiu uma prateleira e colocou vasos de barro, nos quais semeia o trigo, que fica a crescer no escuro. Como não apanha sol fica louro. “Vi um senhor que fazia algo semelhante e comecei a fazer. Agora sou o único. É o meu contributo para ajudar nesta festa que é tão importante para os sardoalenses”, conta a O MIRANTE. José Martins tem esperança que o seu neto dê continuidade ao seu trabalho. Adriano Martins garante que o futuro está assegurado.

O contributo de José Martins é importante para uma festa que leva milhares de pessoas a uma terra que durante o ano vive na pacatez de uma pequena vila do interior. O presidente da câmara, durante a visita às 19 capelas e igrejas ornamentadas com tapetes feitos de flores, destaca a relevância da semana santa, que obteve em Dezembro a classificação nacional de Património Cultural Material e Imaterial, e o empenho dos habitantes. “Esta é uma tradição que os sardoalenses tão bem têm sabido manter ao longo dos séculos”, elogia Miguel Borges.

A tradição das capelas enfeitadas com tapetes de flores remonta há 700 anos aquando da visita da Rainha Santa Isabel. Como não havia tapetes ricos a população criou tapetes floridos. Há cerca de 22 anos o município criou um projecto em que os alunos dos segundos e terceiros ciclos participam na confecção dos tapetes. Desta forma “temos a garantia que as próximas gerações vão manter esta tradição”, diz o autarca. A vice-presidente do Turismo do Centro, Anabela Freitas, que foi presidente da Câmara de Tomar, explica a O MIRANTE que a entidade iniciou uma campanha relacionada com a promoção da Páscoa na zona centro do país. A dirigente refere que se pretende desenvolver um produto turístico, que apesar de ser religioso é cada vez mais atractivo. “Mesmo quem não é crente tem interesse em visitar o património e o lado cultural, por exemplo, de uma manifestação única como é esta no Sardoal”, sublinha.

Na visita às capelas e igrejas, na quinta-feira, 28 de Março, que marcou o início da semana santa, marcaram também presença o presidente da Agência Regional de Promoção Externa do Centro de Portugal, Pedro Machado, e o presidente do município vizinho de Mação, Vasco Estrela.