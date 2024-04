Tertúlia em Constância sobre poesia de intervenção

Sessão com o tema “Poesia de Intervenção” decorre a 27 de Abril, no Jardim-Horto de Camões em Constância.

A Tertúlia de Poesia da Casa Memória de Camões com o tema “Poesia de Intervenção” vai realizar-se a 27 de Abril, pelas 16h00, no Jardim-Horto de Camões em Constância, se a meteorologia permitir, a propósito da celebração do 25 de Abril. A temática não se cinge à escrita da resistência à ditadura salazarista, nem ao momento em que se ergue a democracia.

A entrada é livre e todos os interessados podem participar com poemas de qualquer época ou parte do mundo que se enquadrem no tema da tertúlia. A iniciativa vai contar também com surpresas musicais ao vivo e um momento aberto a quem queira partilhar o que está a escrever.