Isac Graça de Alverca vence Prémio Curtas de melhor actor

O actor de Alverca Isac Graça somou mais um troféu para a sua colecção, vencendo o prémio de Melhor Actor Principal pela interpretação na curta-metragem “Heitor sem Nome” de Vasco Saltão, com produção da Terratreme. A entrega dos Prémios Curtas realizou-se a 6 de Abril no Teatro Turim em Lisboa. Com este filme Isac Graça já tinha sido nomeado nos Prémios Cineuphoria 2024, premiação onde venceu o Prémio de Melhor Elenco em conjunto com os restantes actores do filme “O Misterioso Caso de Lázaro Lafourcade”. Outros actores premiados nesta apresentação do Prémios Curtas foram Teresa Sobral como actriz principal e António Mortágua e Maria Leite enquanto actores secundários. O anterior vencedor da categoria que Isac Graça agora conquistou tinha sido Vítor Norte por “O Caso Coutinho”.

A curta-metragem “Heitor Sem Nome” estreou no Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde e tem tido exibições ocasionais pelo país, incluindo duas na Cinemateca Portuguesa. Ainda antes do Verão Isac Graça estreia nos cinemas o premiado internacionalmente “Pedágio” de Carolina Markowicz.