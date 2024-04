Primeiro Festival Avieiro das Caneiras recebe apoio municipal

Associação Amigos das Caneiras vai contar com subsídio de 3500 euros da Câmara de Santarém para a realização do Festival Avieiro em Julho.

A Associação Amigos das Caneiras vai receber um apoio financeiro de 3.500 euros da Câmara de Santarém para ajudar a custear as despesas com a organização da primeira edição do “Festival Avieiro”, que vai ter lugar entre os dias 25 e 28 de Julho, inserido nas tradicionais Festas da Aldeia das Caneiras.

O Festival Avieiro tem como objectivo preservar a história da cultura avieira em Santarém, designadamente na aldeia das Caneiras, que tem uma profunda raiz da tradição e da vivência dos avieiros. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, lembra que a aldeia das Caneiras recebeu centenas de avieiros que acabaram por se fixar na margem do Tejo, mantendo a sua essência e a sua história.